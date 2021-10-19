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Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz - Son Dakika

Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz

19.10.2021 07:52

Dün bir televizyon programına canlı bağlantı ile katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs aşısının içerisinde domuz yağı ve planseta bulunduğu iddialarına net cevap verdi. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getiren Ceyhan, "Aşının içerisinde kesinlikle domuz yağı ve plasenta diye bir şey yok. İnsanlar aşıyı tam bilmediği için yanlış yorumlar yapabiliyor" sözlerine yer verdi.

Mustafa Yıldız'ın, Prof. Dr. Mustafa Karataş ile birlikte sunduğu Güncel Konular programına telefonla bağlanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada aşı karşıtlarının sürekli gündeme getirdiği, aşılarda "domuz yağı ve plesanta bulunduğu" iddialarına cevap verdi.

"KESİNLİKLE DOMUZ YAĞI VE PLASENTA YOK"

Birçok vatandaşın merak ettiği "Aşının içindeki maddeler caiz mi?" sorusu programda ele alındı. Konuyla ilgili konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Aşının içerisinde kesinlikle domuz yağı ve plasenta diye bir şey yok. Aşıda yapılan işlem çok basit, sadece insanların hayatını kurtaracak maddeler var. Dini açıdan haram olan bir madde kesinlikle değil. İnsanlar aşıyı tam bilmediği için yanlış yorumlar yapabiliyor" dedi.

Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz

COVIRAN Bereket, Mustafa Karataş, Mustafa Yıldız, Mehmet Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Ceyhan'dan aşının içinde domuz yağı ve plasenta olduğu iddialarına net yanıt: Kesinlikle olamaz - Son Dakika
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