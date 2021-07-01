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Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok - Son Dakika

Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

01.07.2021 16:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından 50 yaş ve üzerine 3. doz aşılama yapılacağını açıklamış ve uygulama bugünden itibaren başlamıştı. Türkiye'de başlayan 3. doz aşılama sürecine ise Prof. Dr. Mehmet Ceyhan tepki gösterdi. Bilim Kurulu'nun dün aldığı bu kararın hiçbir bilimsel açıklaması olmadığını belirten Ceyhan, "Dünyada tüm vatandaşlarına 3. doz uygulayan bir ülke yok. İlk ülke biziz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında 3. doz aşılamanın önce 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 3. doz aşılama bugün başladı.

"HİÇBİR BİLİMSEL AÇIKLAMASI YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise şunları ifade etti:

"İki doz Sinovac olanlar 3. dozu BioNTech olması lazım. Bilim Kurulu'nun dün aldığı bu kararının hiçbir bilimsel açıklaması yok. Bilimsel verilerden vazgeçtim artık mantıki bir izahı da yok. Dünyada tüm vatandaşlarına 3. doz uygulayan bir ülke yok. İlk ülke biziz. İki doz BioNTech olan birine siz diyorsunuz ki 3. dozu istediğiniz aşıdan olabilirsiniz. Bir defa iki doz BioNTech yaptırmış birine 3. doz gerektiği henüz bilimsel bir çalışmayla önerilmedi ki zaten. Sadece üretici tarafından 12 ay içinde 'gerekebilir' denmişti."

BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ AÇIKLAMASI

Bakan Koca, dünkü Bilim Kurulu toplantısı sonrasında şunları ifade etmişti:

"Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından (bugünden) itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz."

Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Fahrettin Koca, Mehmet Ceyhan, Bilim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ceyhan'ın 3. doz çıkışı Bakan Koca'yı kızdıracak: Hiçbir bilimsel açıklaması yok - Son Dakika


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