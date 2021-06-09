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Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu - Son Dakika

Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

09.06.2021 10:40
Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu, System.String[]

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınının ardından çocuklarda görülebilen ve ölümle sonuçlanma ihtimali olan MIS-C hastalığına dikkat çekti. Pandemi başından beri görev yaptığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaklaşık 80 çocukta bu hastalığın görüldüğünü söyleyen Ceyhan, "Çocuklarda koronavirüse bağlı yoğun bakım yatışlarının büyük çoğunluğu bu sendromla ilgili" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün çocukları etkilemediğine dair söylemler salgının başladığı günden bu yana devam ediyor. Ancak çocuklar virüsün etkilerini belirtisiz ya da hafif atlatsalar da yapılan bilimsel çalışmalar birçok riski gözler önüne seriyor. Bu risklerden biri de koronavirüsü geçiren çocuklarda ortaya çıkan ve ölüme kadar götürebilen Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C).

ORGAN YETMEZLİĞİNE NEDEN OLABİLİYOR

Geçen günlerde 8 yaşındaki Toprak Kılınç'ın MIS-C nedeniyle yaşamını yitirmesi bu hastalığı tekrar gündeme getirdi. Koronavirüsü belirtisiz ya da hafif atlatan çocuklarda görülen bu hastalık organ yetmezliği gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor.

Ateş, ishal, kusma ile kendisini gösteren MIS-C, Covid-19'u atlatan ve iyileştiği düşünülen çocuklarda iki ile beş hafta sonra ortaya çıkıyor. MIS-C'in romatizmal hastalıklar grubunda yer alan bir sendrom olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın bağışıklık sisteminin virüse cevap verirken kendi hücrelerine zarar vermesi ile ortaya çıktığını belirtiyor.

Mehmet Ceyhan korona sonrası ortaya çıkan MIS-C hastalığına dikkat çekti: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

"MART-MAYIS ARASINDA DAHA FAZLA GÖRÜLDÜ"

BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre, çocuklarda görülmesinin nedenini bağışıklık sistemiyle açıklayan Prof. Dr. Ceyhan, şunları anlatıyor:

"Salgının başından beri çocuklarda ortaya çıkan bir sendrom bu. Vaka sayısı ne kadar yüksekse bu sendrom o kadar sık görülüyor. Bu üçüncü artış döneminde yani mart-mayıs arasında daha fazla görüldü. Çocuklarda bağışıklık sisteminin yetişkinlere göre daha farklı işlemesinden kaynaklanıyor."

"VAKALARIN AZALMASIYLA BU SENDROMU DAHA AZ GÖRÜYORUZ"

Ülkede kaç çocukta görüldüğünü bilmediklerini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın bu verileri açıklamadığını kaydetti. Pandemi başladığından bu yana sadece Hacettepe'de yaklaşık 80 çocukta bu hastalığı gördüklerini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, "Bunların 60'ından fazlası son dönemde vakaların yüksek olduğu dönemde görüldü. Vakaların azalmasıyla bu hastalığın görülmesi de azaldı. Ancak, vakaların azalmasıyla şu an bu sendromu daha az görüyoruz." dedi.

"ÇOCUKLARDA YOĞUN BAKIM YATIŞLARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BU SENDROMLA İLGİLİ"

MIS-C hastalığının kalbe, akciğerlere zarar verdiğini ifade eden Prof. Dr. Ceyhan, çocuklar için tablonun oldukça ağır olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Ceyhan, şöyle devam etti:

"Yetişkinlerde bir haftada virüsün yayılımına bağlı belirtiler görülüyor, solunum sisteminde yayılıyor, akciğerler tutuluyor, oksijen yetmezliği oluyor. Bir haftadan sonra da genellikle vücudun bağışıklık sistemi virüse cevap verirken kendi dokularına zarar vermekten kaynaklanan tablo ortaya çıkıyor. Çocuklarda bu bahsettiğimiz tablo daha çok 2-5 hafta sonra ortaya çıkıyor. Burada esas mekanizma çocuğun bağışıklık sisteminin aşırı aktive olması ve bu aşırı aktive olan kendi bağışıklık sisteminin zarar veriyor olması. Kalbi, akciğerleri böbrekler bazen sinir sistemini tutup orada yetmezliğe yol açıyor. Çocuklarda Covid'e bağlı yoğun bakım yatışlarının büyük çoğunluğu bu sendromla ilgili. Covid geçiriyor, o virüsün yayılma dönemini atlattıktan sonra iyileşme görülüyor, arkasından 2 ile 5 hafta sonra değişik organ yetmezliği, deri döküntüleri, karın ağrısı şikâyetleri yeniden başlıyor."

Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu

Hacettepe Üniversitesi, Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Ceyhan koronavirüsün ardından ortaya çıkan MIS-C hastalığına karşı uyardı: Hastanemizde yaklaşık 80 çocuğa bu teşhis konuldu - Son Dakika


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