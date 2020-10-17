Mehmet Demirci: "Biz hiç bir üyemizi yolda bırakmadık, bırakmayız" - Son Dakika

Mehmet Demirci: "Biz hiç bir üyemizi yolda bırakmadık, bırakmayız"

17.10.2020 10:50
Mehmet Demirci:

Develi Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci, kaza yapan kamyon şoförlerinin yanında olduklarını söyleyerek; "Biz hiç bir üyemizi yolda bırakmadık, bırakmayız" dedi.

Develi Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci, kaza yapan kamyon şoförlerinin yanında olduklarını söyleyerek; "Biz hiç bir üyemizi yolda bırakmadık, bırakmayız" dedi.

Develi Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci, kaza yapan üyenin hastane ve araç masraflarını üstlenerek üyesine sahip çıktı. Geçtiğimiz günlerde ilçede meydana gelen kamyon kazasında da, yaralanan şoförü ziyaret eden Demirci, bütün masraflarını üstlendiklerini belirtti.

Demirci, "Biz perşembe günü sabah üyemizin yani ortaklarımızdan Muammer Dere'nin kazasından haber aldık. O günden beri zaten yanındaydık. Maddi, manevi desteğini verdik. Bizim kooperatiflerin amacı bu zaten. Bu bizim üyemiz olduğu gibi bu kooperatifin ortakları, kendi parası yani. Biz o günden beri maddi ve manevi destek vermeye devam ediyoruz. Yönetimi topladık ve yönetim olarak da kararımız çıktı. Bütün masraflarını kooperatif olarak karşılamaya karar verdik. Ne çıkarsa çıksın aracının yattığı gün de dahil, hastane masrafları ile beraber masraflarını karşıladık. Aracını da yaptırmaya başladı" dedi.

Hiçbir üyelerini yolda bırakmadıklarını kaydeden Mehmet Demirci, "Biz hiçbir üyemizi yolda bırakmadık, bırakmayız da. Biz diğer dernekler, kooperatifler, odalar gibi değiliz. Biz buraya oturmaya da gelmedik, koltuk meraklısı da değiliz. Biz bütün üyelerimizin her türlü arkasındayız. Kaza yapmış, arıza yapmış başından sonuna kadar hepsinin biz yanında olacağız. Bütün masrafları ne çıkarsa çıksın hiç kendilerine dokundurmadan arabasını teslim edip işine baktıracağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Mehmet Demirci: Biz hiç bir üyemizi yolda bırakmadık, bırakmayız

Mehmet Demirci, Hastane, Develi, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehmet Demirci: 'Biz hiç bir üyemizi yolda bırakmadık, bırakmayız' - Son Dakika

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