Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi! - Son Dakika
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Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi!

15.08.2022 16:44
Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi!

Hadise ile evli olan Mehmet Dinçerler yaptığı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Hayatı merak edilen Mehmet Dinçerler'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi nedir?

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler'in hayatı merak ediliyor. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde..

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

23 Ağustos 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.

ÖZEL HAYATI

Ünlü şarkıcı Hadise ve ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler bir süre önce nişanlanmıştı. Ünlü çift düğün hazırlıkları yaparken basına kapalı bir şekilde Çırağan Sarayı'nda nikah kıydı.

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Mehmet Dinçerler, Soğuk Haber, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli? Mehmet Dinçerler hayatı ve biyografisi! - Son Dakika


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