Son Dakika Haberleri: Mehmet Dindar ve Amerikalı ses sanatçısı canlı yayında düello yapacak
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Mehmet Dindar ve Amerikalı ses sanatçısı canlı yayında düello yapacak

1 saat önce

120 ses taklidi yaparak dünya rekoru kıran Mehmet Dindar ve Amerikalı ses sanatçısı Youtuber Gabriel Brown canlı yayında düello yapacak.

Mehmet Dindar ve Amerikalı ses sanatçısı canlı yayında düello yapacak, System.String[]
120 ses taklidi yaparak dünya rekoru kıran Mehmet Dindar ve Amerikalı ses sanatçısı Youtuber Gabriel Brown canlı yayında düello yapacak. Eylül ayında Amerika'da düzenlenecek olan düelloda Dindar 150 ses taklidi gerçekleştirecek.

Mehmet Dindar geçtiğimiz dönemde Amerikalı ses sanatçısı ve Youtuber Gabriel Brown'un Youtube kanalına katılmış ve dünyada en çok ses taklidi yapan Brown'u geçerek yeni bir dünya rekoru kırmıştı. Dindar'ın 120 ses taklidi yaparak paylaştığı video 10 milyona yakın izlenmişti. Mehmet Dindar sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Gabriel Brown'a canlı yayında düello yapmayı teklif etti. Gabriel Brown, Dindar'ın teklifini kabul etti. İkili önümüzdeki Eylül ayında Youtube üzerinden gerçekleşecek olan canlı yayında düello yapacak. Amerika'da gerçekleşecek olan düelloda Dindar 150 ses taklidi yapacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:27 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Güncel
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