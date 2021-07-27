NİĞDE'DE 15 YAŞINDAKİ GENÇ GÖLETTE BOĞULDU - Son Dakika

NİĞDE'de serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Mehmet Efe Karabulut, boğularak hayatını kaybetti.

Mehmet Efe Karabulut arkadaşlarıyla birlikte Ulukışla İlçesine bağlı Hüsniye Köyü'nde bulunan gölete girdi. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan arkadaşları, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Karabulut, AFAD ekibi tarafından göletten çıkarıldı. Gencin cansız bedeni, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.