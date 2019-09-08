Son Dakika Haberleri: Mehmet Ekici ara transfer dönemini bekliyor
Son Dakika Spor Haber

Mehmet Ekici ara transfer dönemini bekliyor

1 saat önce

Fenerbahçe teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici, ara transferi bekleyecek.

Mehmet Ekici ara transfer dönemini bekliyor, System.String[]

Fenerbahçe teknik heyetinin kadro planlamasında yer vermediği Mehmet Ekici, ara transferi bekleyecek.


Yaz transfer döneminin son günlerinde kendisine tebliğ edilen, "Takım bul. Bu konuda sana yardımcı olacağız" şeklindeki duyuru sonrası harekete geçen gurbetçi oyuncu, kısa süre içerisinde hedefe ulaşamadı. 29 yaşındaki on numaranın, Sarı-Lacivertliler ile birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi.


Ekici'nin kiralık ya da bonservisi ile gönderilebilmesi için Türkiye Kupası maçlarında şans tanınması bekleniyor.


Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu!
Kosova'nın Çekya'yı yendiği maçta Vedat Muriç 1 golle oynadı "Şike'de kumpas" davasında FETÖ'cü polis, Ali Koç'u tehdit etti Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 13:51:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mehmet Ekici ara transfer dönemini bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]