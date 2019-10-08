Son Dakika Haberleri: Mehmet Ekici Bundesliga'ya dönüyor
Son Dakika Spor Mehmet Ekici Bundesliga'ya dönüyor

Mehmet Ekici Bundesliga'ya dönüyor

19 dakika önce

Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi.

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Mehmet Ekici'nin Almanya'dan bir takımla anlaşmaya vardığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde anlaştığı Alman takımına imza atacağı, sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.


Ekici ile anlaşan Alman kulübünün, ocak ayında cüzi bir miktar teklif edeceği de gelen bilgiler arasında.


SÖZLEŞME UZATILACAK MI?


Milli maç arasını fırsat bilen menajerler, sözleşmeleri biten oyuncular için kulüp yöneticilerini sıkıştırmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Nabil Dirar'ın menajeri. Damien Comolli'ye mesaj gönderen Faslı oyuncunun temsilcisi, sözleşme uzatılıp uzatılmayacağını sordu. Comolli ise henüz bir yanıt vermedi.

Mehmet Ekici, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06 
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