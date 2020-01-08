Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor

Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya kaydedilmeyen Mehmet Ekici, devre arası hazırlıklarında takımla beraber Antalya Belek'te yer alıyor.

Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Fenerbahçe'de sezon başında kadroya kaydedilmeyen Mehmet Ekici, devre arası hazırlıklarında takımla beraber Antalya Belek'te yer alıyor.


Fenerbahçe'de sezon başında kadroya dahil edilmeyen ve sadece antrenmanlara katılan Mehmet Ekici, devre arası hazırlıklarında takımla beraber. Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından kamp kadrosuna dahil edilen Ekici'nin antrenmandaki performansı dikkat çekiyor. Tüm çalışmalarda oldukça istekli gözüken 29 yaşındaki futbolcunu takımda yer alan genç futbolculara da ağabeylik yapıyor.


Mehmet Ekici'nin ikinci yarı için kadroya dahil edilmesi gündemde bulunuyor. - ANTALYA

Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avokado fidanı için bir yıl önceden sıraya giriyorlar
Tolga Ciğerci: "Buraya koysalar boş mukaveleye imza atarım" Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması!

Son Dakika Haberleri
18:52 Beşiktaş, hazırlık maçında Mezokövesd-Zsory'yi 2-0 yendi - Son Dakika Spor
18:50 Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları - Son Dakika Spor
18:48 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika Spor
18:42 Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor - Son Dakika Spor
18:42 Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
18:00 Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması! - Son Dakika Spor
16:56 Monterrey Teknik Direktörü Antonio Mohamed'den Klopp'a olay sözler - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 18:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Ekici çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]