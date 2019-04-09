Mehmet Ekici, Pfdk'ya Sevk Edildi

Fenerbahçe
'nin MKE Ankaragücü
ile oynadığı müsabakada çıkan arbedenin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Mehmet Ekici
ve Hector Canteros, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
'na sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu
Hukuk Müşavirliği, PFDK
sevklerini açıkladı. Demir Grup Sivasspor
, İstikbal Mobilya Kayserispor
, Aytemiz Alanyaspor
, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Beşiktaş
; PFDK'ya sevk edildi. TFF
Hukuk Müşavirliği ayrıca MKE Ankaragücü - Fenerbahçe müsabakasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Hector Canteros ve Mehmet Ekici'nin kural dışı hareketleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 06.04.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu HECTOR MIGUEL CANTEROS'un aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- FENERBAHÇE A. Ş. Kulübü'nün 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/13. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MEHMET EKİCİ'nin aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.04.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- OSMANLISPOR FK antrenörü İLKER PÜREN'in 06.04.2019 tarihinde oynanan OSMANLISPOR FK-ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü teknik sorumlusu GİRAY BULAK'ın 06.04.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu VELİ KIZILKAYA'nın 07.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ADANASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ANIL GÖRKEM AKSAK'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
ADANASPOR A.Ş. Kulübü antrenörü SERKAN BEKİROĞLU'nun aynı müsabakadaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu EYÜP ARIN'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile 09.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ADANASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi HAMZA AKGÜL'ün aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ile 09.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü futbolcusu ZİYA ALKURT
'un 07.04.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki 'saldırısı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
ABALI DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü GÜRKAN ASLAN'ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."