Son Dakika Haberleri: Mehmet Emin Alpkan Yad Edildi

Mehmet Emin Alpkan Yad Edildi

17 dakika önce

Bizim Anadolu gazetesinin sahibi ve birçok gazetenin kuruluşunda aktif rol alan Mehmet Emin Alpkan, ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından yad edildi.

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Bizim Anadolu gazetesinin sahibi ve birçok gazetenin kuruluşunda aktif rol alan Mehmet Emin Alpkan, ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından yad edildi.

Yeni Dünya Vakfı'nda Mehmet Nuri Yardım moderatörlüğünde gerçekleşen Babıali Enderun Sohbetleri programında konuşan Mehmet Emin Alpkan'ın oğlu Latif Ruhşat Alpkan, babasının fotoğraflarıyla hayat hikayesini, Osman Yüksel Serdengeçti, Alpaslan Türkeş, Bekir Berk, Ali Fuat Başgil, Nurettin Topçu gibi dönemin meşhur ilim ve siyaset adamlarıyla olan anılarını anlattı.

Babasının ömrünün Türk-İslam mücadelesiyle geçtiğini vurgulayan Alpkan, "Babam kaynakçı çıraklığından bakkalcılığa, matbaacılıktan birçok dergi ve gazetede idareciliğe kadar pek çok meslekte iştigal etti. Dönemin sağcı entelektüelleriyle beraberdi." ifadelerini kullandı.

Bizim Anadolu gazetesinin nasıl kurulduğunu değinen Alpkan, şunları kaydetti:

"Babıali'de sağcı entelektüellerin bir gazete kurma hayali vardı. Tabii o zamanlar bu maliyetleri karşılamak çok zordu. Birkaç siyasetçi arkadaşı dönemin varlıklılarından sermaye istiyor ama onlar da oyalıyorlardı. Babam artık dayanamayıp tekstilci bir hemşehrisinden kaynak olarak onun ortaklığıyla bu gerçek mücadele gazetesini kuruyor. Gazetenin yazarları arasında dönemin önemli isimleri yer alıyor. Necdet Sevinç'ten Necmettin Erbakan'a, birçok isim yazılar kaleme almış.

Babam İstanbul Gazete Sahipleri Sendikası'nı kurmak istiyordu ama kendisine nasip olmadı. Milliyetçi muhafazakar gazete sahipleriyle bir araya gelerek Yurt Haber Ajansı'nın kurulmasına ön ayak oluyor."

"Zor günlerin adamı, tam bir alperendi"

Yazar Rasim Cinisli ise, Mehmet Emin Alpkan'ın cesur, haksızlığa tahammül edemeyen, darda olanın yardımına koşan, milliyetçi bir insan olduğunu vurguladı.

Alpkan'ın annesinin duasına mahzar olduğunu dile getiren Cinisli, "Annesi, Mehmet ağabeye 'Oğlum seni okutamadım, yokluğun gözü kör olsun, okumadan alim, yazmadan katip olasın' diye dua etmiş. Ben gerçekten bu duanın gerçekleştiğine şahit oldum. O zor günlerin adamı, tam bir alperendi." dedi.

Konferans, katılımcıların Alpkan'la ilgili anılarını anlatmasının ardından sona erdi.

Konferansa gazeteci-yazar Rahim Er, yazar Mahmut Kaşgarlı, Alpkan'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Mehmet Nuri Yardım, Güncel
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