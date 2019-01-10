Mehmet Emin Alpkan Yad Edildi

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ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı

40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?

Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu