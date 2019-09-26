Mehmet Emin Arat Galatasaray Kulübü üyeliğinden istifa etti!
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Hafta başında Fenerbahçe Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof.Dr. Mehmet Emin Arat'ın, Galatasaraylı olması tartışma konusu olmuştu.
Hafta başında Fenerbahçe Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof.Dr. Mehmet Emin Arat'ın, Galatasaraylı olması tartışma konusu olmuştu.
Prof. Arat, Fenerbahçe Ünüversitesine rektör olarak atanması nedeni ile bugün Galatasaray Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü üyeliğinden istifa etti.
Mehmet Emin Arat, istifasını noter kanalı ile sarı kırmızılı kulübe iletti
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:06
Fenerbahçe Üniversitesi'ne atanan rektör, Galatasaray'dan istifa etti! Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in! Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı için dev prim! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin İddaa oranları değişti!