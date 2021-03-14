Mehmet Emin Gür: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

Gençlerbirliği Başkan Vekili Mehmet Emin Gür , Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Keyifli bir maç olduğunu ifade eden Mehmet Emin Gür, "İzleyenlerin keyif alacağı bir maç oldu. Futbolcu arkadaşlarımı, teknik ekibi tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Fenerbahçe bilindiği gibi kocaman bir camia. Kendilerine bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu."HAKEM BASKI ALTINDA KAMADI"Karşılaşmanın hakeminin baskı altında kalmadığını belirten Gür, "Hoş bir müsabaka oldu. Zaman zaman gerginlikler oldu ama futbolun içinde olan şeylerdi. Hakem arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Baskı altında kalmadı, taraf da tutmadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyorum. Teknik ekibi, futbolcuları, hocamızı, başkanımızı kutluyorum" şeklinde konuştu."BU GALİBİYET BİR BAŞLANGIÇ OLACAK"Bu galibiyetin düşme hattından çıkmak için bir başlangıç olacağını dile getiren Mehmet Emin Gür, "Bu galibiyet bir başlangıç olacaktır. Bir seri yakalarsak düşme hattının dışına çıkarak taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi."CAMİA OLARAK HAKEM KARARLARINA SAYGILIYIZ"Kırmızı-siyahlı ekibin attığı 2'nci gol öncesindeki ofsayt tartışmaları sorulan Gür, şöyle konuştu:

"Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla, televizyondan izlemedik. Biz camia olarak hakem kararlarına saygılıyız. Demek ki VAR'daki arkadaşlar öyle görüp, öyle karar verdiler. Ben görmedim pozisyonu."

- İstanbul