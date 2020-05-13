Mehmet Emin Katipoğlu Osmanlıspor'a geri döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Emin Katipoğlu Osmanlıspor'a geri döndü - Son Dakika Spor

Mehmet Emin Katipoğlu Osmanlıspor'a geri döndü

7 saat önce

Mehmet Emin Katipoğlu, Türkiye'nin başkenti Ankara'da amatörden Süper Lig'e taşıdığı kulüp olan Osmanlıspor'un ikinci kez başkanı oldu.

Mehmet Emin Katipoğlu Osmanlıspor'a geri döndü, System.String[]

Mehmet Emin Katipoğlu, Türkiye'nin başkenti Ankara'da amatörden Süper Lig'e taşıdığı kulüp olan Osmanlıspor'un ikinci kez başkanı oldu.

Dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın Malatya Belediyespor profesyonel liglere başlarken teslim ettiği Yeni Malatyaspor'un ilk başkanı olan Mehmet Emin Katipoğlu takımı 3.Ligden 2.Lige 2.Ligde de play-off' oynatma başarısı göstermişti.

Mehmet Emin Katipoğlu döneminde Yeni Malatyaspor 2. Lig'de olmasına rağmen Süper Lig takımı olan Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan elemiş ve adından söz ettirmişti.

Osmanlıspor, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:27 

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