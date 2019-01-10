Son Dakika Haberleri: Mehmet Eray Özbek U16 B Milli Takıma Davet Edildi

Mehmet Eray Özbek U16 B Milli Takıma Davet Edildi

36 dakika önce

U16 B Milli Takımının 14-19 Ocak tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası aday kadrosu açıklandı.

Mehmet Eray Özbek U16 B Milli Takıma Davet Edildi, System.String[]
U16 B Milli Takımının 14-19 Ocak tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek 2019 Mercedes-Benz Ege Kupası aday kadrosu açıklandı. Açıklanan aday kadroda Kayserispor'dan 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Mehmet Eray Özbek yer aldı.

Son zamanlarda alt yapıdan A takıma ve Milli takımlar kategorilerinde oyuncular göndermeye başlayan Kayserispor'da bir yenisi daha eklendi. Aday kadroya davet edilen oyuncular 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 12.00'de, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.

Kayserispor U16 Takım kaptanı olan 2003 doğumlu Mehmet Eray Özbek yarın sabah saatlerinde Kayseri'den İstanbul'a giderek kampa katılacak. Sarı-Kırmızılı forma ile U16 Liginde bu sezon oynadığı 13 maçta 6 gol kaydetti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:47 Kaynak: İHA

Spor
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