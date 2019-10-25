Mehmet Erdem'den 3. Amerika Turnesi
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Bu yıl Amerika'da 3. kez gerçekleşecek olan turne kapsamında Dallas, San Francisco, Chicago, New York ve Boston'da sahne alacak olan sanatçı, 9 günde toplam 6 konser vermiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:40 Kaynak: Bültenler
Buğulu ses rengi ve yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Mehmet Erdem; Amerika turnesi için hazırladığı özel repertuvarda; son albümündeki şarkıların yanı sıra, başka projelerde seslendirdiği ve eski albümlerinde yer alan şarkılara da yer verecek.
Konser maratonuna Dallas'tan başlayacak olan sanatçı, geçen yıldan farklı olarak turne programına bu yıl Chicago ve Dallas'ı da eklediği konserlerde Türk ve Amerikalı müzikseverlerle de bir araya gelecek.
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