Son Dakika Haberleri: Mehmet Erdem'den 3. Amerika Turnesi
Son Dakika Güncel Mehmet Erdem'den 3. Amerika Turnesi

Mehmet Erdem'den 3. Amerika Turnesi

3 dakika önce

Bu yıl Amerika'da 3. kez gerçekleşecek olan turne kapsamında Dallas, San Francisco, Chicago, New York ve Boston'da sahne alacak olan sanatçı, 9 günde toplam 6 konser vermiş olacak.

Mehmet Erdem'den 3. Amerika Turnesi, System.String[]

Buğulu ses rengi ve yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Mehmet Erdem; Amerika turnesi için hazırladığı özel repertuvarda; son albümündeki şarkıların yanı sıra, başka projelerde seslendirdiği ve eski albümlerinde yer alan şarkılara da yer verecek.

Konser maratonuna Dallas'tan başlayacak olan sanatçı, geçen yıldan farklı olarak turne programına bu yıl Chicago ve Dallas'ı da eklediği konserlerde Türk ve Amerikalı müzikseverlerle de bir araya gelecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:40 Kaynak: Bültenler
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