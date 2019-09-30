Son Dakika Haberleri: Mehmet Erdem ve Rubato Grubu Bursa'da konser verdi
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Mehmet Erdem ve Rubato Grubu Bursa'da konser verdi

58 dakika önce

Besteci ve sanatçı Mehmet Erdem, Rubato Grubu ile şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.

Mehmet Erdem ve Rubato Grubu Bursa'da konser verdi, System.String[]

Besteci ve sanatçı Mehmet Erdem, Rubato Grubu ile şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.


Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserin ilk yarısında sahne alan Rubato Grubu sevilen şarkılarını hayranları eşiliğinde söyledi.

Gecenin sonunda Mehmet Erdem, Rubato Grubu, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Açıkhava Tiyatrosu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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