Mehmet Erdem ve Rubato Grubu Bursa'da konser verdi
58 dakika önce
Besteci ve sanatçı Mehmet Erdem, Rubato Grubu ile şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:52 Kaynak: AA
Besteci ve sanatçı Mehmet Erdem, Rubato Grubu ile şarkılarını Bursalı sevenleri için seslendirdi.
Reşat Oyal Kültür Parkı Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Konserin ilk yarısında sahne alan Rubato Grubu sevilen şarkılarını hayranları eşiliğinde söyledi.
Gecenin sonunda Mehmet Erdem, Rubato Grubu, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
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