Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 13. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 13. yıl dönümünde anıldı

6 saat önce

Gaziantep'te Merinos Halı'nın kurucusu olan ve Erdemoğlu Holding'in temellerini atan merhum Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı.

Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 13. yıl dönümünde anıldı, System.String[]

Gaziantep'te Merinos Halı'nın kurucusu olan ve Erdemoğlu Holding'in temellerini atan merhum Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı.


Gaziantep'te 1970'li yıllarda Erdemoğlu Holding'in temellerini atan, Merinos Halı'nun kurucusu olan ve 2006 yılında vefat eden Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 13. yılında mezarı başında anıldı. Mehmet Erdemoğlu'nun Asri Mezarlık'taki mezarı başında yapılan anma programında Kuran-ı Kerim ve dualar okunurken programa Mehmet Erdemoğlu'nun ailesi, yakınları, sevenleri ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler Erdemoğlu'nun mezarı başına karanfil bıraktı.


Programda, Erdemoğlu ailesi adına konuşma yapan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, "Yine tüm ailenle akrabalarınla, hemşehrilerinle, dostlarınla ve sevenlerinle huzurunuzdayız. Bize öğrettiğin yaşam ilkelerinden ve insanlara saygılı olma felsefesinden asla taviz vermeden görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Gaziantep'te hayat arkadaşın annemizin adına yapımı devam eden Gaziantep'in en büyük, en güzel camisini çok şükür ibadete açtık. Senin ismini taşıyan vakfımızda üniversitede okuyan öğrencilere verdiğimiz burs sayısı 930'u geçti. Bizler senin çizdiğin ilkelerden sapmadan ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bizlere öğretmiş olduğun felsefede olduğu gibi çok çalışarak başarılı olmak zorundayız. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk, adalet ilkelerine bağlı kalarak, kimseyi incitmeden, başarılı olma ilkesinden taviz vermeden başarıyı yakalama bilincindeyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Erdemoğlu Holding, Merinos Halı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:01 Kaynak: İHA
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