Mehmet Ezer'den Batman'da spora destek

İş adamı Mehmet Ezer, doğup büyüdüğü Batman'da çocukların spor yapabilmesi için basketbol ve voleybol sahaları yapacak. Ezer, "Burada 1 çocuğumuza bile dokunabilirsek, bunun gururunu yaşarız" dedi.

Batman'da daha çok çocuğun spor yapabilmesi için harekete geçen iş adamı Mehmet Ezer, şehirde spor sahalarına ulaşamayan çocuklar için basketbol ve voleybol sahaları yapacak. Önümüzdeki haftalarda şehre giderek basketbol ve voleybol sahaları için araştırma yapacak olan iş insanı Ezer, Batman'daki çocukların spor yapmasını ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini amaçlıyor. Batman'da doğup büyüyen ve ardından eğitimi için başka şehirlere giden Mehmet Ezer, özellikle inşaat sektöründe önemli yatırımlara sahip. Doğduğu şehirdeki çocukların spora yönelmesini istediği için böyle bir destekte bulunmaya karar verdiğini belirten Mehmet Ezer, "Biz işimiz gereği inşaat işiyle uğraşıyoruz ve bu bölgeye de yatırım planlarımız var. Ancak buradaki bazı bölgelerde çocukların spor yapmak için imkanlarının kısıtlı olduğunu biliyordum ve bu doğrultuda bir destek amacımız bulunuyor. Şimdi Batman'da birçok noktayı gezerek eksikleri çıkaracağız ve elimizden geldiğince, burada basketbol ve voleybol sahaları kurarak çocukları spora teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu bölgelerde çok yetenekli sporcular var ancak imkansızlıklar nedeniyle bazı yetenekler kayboluyor. Bu yapacağımız yatırımla birlikte 1 çocuğumuza bile dokunsak bizim için kazanç olur. İnşallah buradan çıkacak olan çocuklar milli takımlara kadar yükselir ve ülkemizi onurla, gururla temsil eder" diye konuştu. - İSTANBUL