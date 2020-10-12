Mehmet Ezer: "Geleceğimize destek olalım" - Son Dakika

Mehmet Ezer: "Geleceğimize destek olalım"

12.10.2020 19:07
Mehmet Ezer:

İşadamı Mehmet Ezer, imkanı olmayan gençlerin spor yapması için hazırlıklara başladı.

İşadamı Mehmet Ezer, imkanı olmayan gençlerin spor yapması için hazırlıklara başladı. Ezer, geleceğe destek olmak istediğini söyleyerek, yeteneklerin kaybolmaması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

İş adamı Mehmet Ezer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çocukların yararlanması için basketbol ve voleybol sahası yapmayı planlıyor. Özellikle bu bölgelerde spor yapma imkanı olmayan yeteneklerin kaybolup gittiğine dikkat çeken Ezer, hem buradaki çocukların yeteneklerini keşfetmesi hem de çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak adına projeyi çok yakında hayata geçirecek. Bu bölgedeki çocuklar için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Ezer, "Güneydoğu Bölgesi'nde çok yetenekli çocuklarımız var. Basketbol ve voleybol için bazı ekipmanlara ve sahalara ihtiyaç var. İnşallah çocuklarımız bu sahalarda kendilerini keşfederek çok iyi yerlere gelirler. Geleceğimize destek olalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Mehmet Ezer: Geleceğimize destek olalım

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, basketbol, Güneydoğu, voleybol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mehmet Ezer: 'Geleceğimize destek olalım' - Son Dakika

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