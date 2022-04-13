Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor - Son Dakika
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Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor

13.04.2022 15:08

Ramazan ayı boyunca sahur programı yapan yazar Mehmet Fatih Çıtlak, yaptığı gaf ile sosyal medyanın gündemine düştü. Çıtlak dil sürçmesi yaşayarak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor, hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" dedi.

Kanal D ekranlarında Ramazan ayı boyunca sahur programında izleyici ile buluşan Mehmet Fatih Çıtlak, Türk televizyon tarihine geçecek bir gafa imza attı.

"BİR KERE 'EVET' DİYORSUN, DÜNYAN KARARIYOR"

Programında "Bir duayla hayatımız değişebilir" konu başlığı üzerine bir konuşma yapan Mehmet Fatih Çıtlak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor" ifadelerini kullandı.

DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Yaptığı hatanın farkına varan Çıtlak, "Hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Sosyal medyada elden ele dolaşan video için "Aman Mehmet hocanın eşi duymasın" yorumları yapılıyor.

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Son Dakika Güncel Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor - Son Dakika


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