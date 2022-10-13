DİYARBAKIR - Mehmet Fatih Çıtlak Ulu Cami'de Diyarbakırlılarla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında araştırmacı yazar Mehmet Fatih Çıtlak Ulu Cami'de Diyarbakırlılarla buluştu.

Çıtlak, "Ezan Atölyesi" ve "İmam Şafii Divanı Okumaları" ve "Bu Toprakların Muhabbet Hatıratı" etkinliklerini gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çıtlak, festival kapsamında Ulu Cami'de Kürtçe, Türkçe, Arapça mevlit okuduklarını söyledi.

Çıtlak, şunları kaydetti:

"Bunu başka yerde yaşayamıyoruz. Burada hakikaten bir tılsım var. Ulu Cami'yi İstanbul'da anlatırken diyorum ki İstanbul'un Ayasofya'sı neyse Diyarbakır'ın da Ulu Cami'si odur. İlk cuma kılınan cami Ulu Cami'dir. Biz burada acayip bir muhabbet yaşıyoruz. İyi ki Diyarbakır'a gelmişiz. Allah hepsinden razı olsun."

Programa katılan vatandaşlardan Musa Büyük, etkinliklerin şehre büyük bir hareketlilik kattığını söyledi.

Bölgenin bu tarz bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Büyük, vatandaşların festivale yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Büyük, "Kültürel olarak çok güzel etkinlikler görüyoruz. Onun yanında dini etkinlikler var, gayet güzel. Halkımızın arzu ettiği bir şey. Peygamberler şehri olarak bildiğimiz Diyarbakır'da Ulu Cami'de, Hz. Süleyman Camisi'nde bu tür dini etkinliklerin olması takdire şayan." dedi.

Mustafa Bahadır ise etkinliklerin Diyarbakır halkı açısından birliği, beraberliği, dayanışmayı artıran nitelikte olduğunu anlatarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.