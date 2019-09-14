Mehmet Fevzi Usta: "Zirve yarışında olacağımıza inancımız tamdır"

Mehmet Fevzi Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iyi hazırlandıklarını söyledi.



Takımın iyi bir kadrosunun olduğunu ancak ilk 3 hafta uyum sorunu yaşadıklarını anlatan Usta, "Bu sorunu da gün geçtikçe aşıyoruz. Şimdi önümüzde önemli bir deplasman maçı var. İstanbulspor maçından 3 puanla döneceğimize inancımız sonsuz, taraftarlarımız merak etmesin." diye konuştu.



Takımın haftalar ilerledikçe daha iyi hale geleceğini vurgulayan Usta, şöyle devam etti:



"Zirve yarışında olacağımıza inancımız tamdır. Bu lig çok uzun bir maraton. İlk haftalar iyi puan alan takımlar ilerleyen dönemlerde düşme hattına oynayabiliyor, bunun tam tersi de olabiliyor. Maç maç düşünmek gerekiyor. Takıma ve teknik heyete güvenimiz sonsuz."



Usta, Giresunspor'un ligdeki yarışı sonuna kadar kovalayacağını belirterek, "Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz, taraftarımıza sözümüz budur, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yenilirken bile alkışlanacak bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.



