MEHMET FIRINCI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

NUR Cemaati'nin kurucusu Said Nursi'nin talebelerinden, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı son yolculuğuna uğurlandı. 92 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Fırıncı için Eyüpsultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Cenaze namazını Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından Fırıncı'nın naaşı, Eyüpsultan Camii Haziresine defnedildi

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şu anda musallada bulunan ve büyük bir kalabalık ile cenaze namazını kılmış olduğumuz Mehmet Fırıncı Hocamıza Rabbim rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, makamı ali olsun inşallah. Kendisi ile son görüşmemiz, Ayasofya Camii'nin açılışında oldu. Gözleri yaşarırcasına büyük bir bahtiyarlık, mutluluk adeta yılların beklentisinin gerçekleştirilmiş olmasındaki o duyguyu gözlerinden okuduğumuz büyük bir zat. Rabbim kendisinden razı olsun" dedi.

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç Mehmet Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA RUSLARA VE ERMENİLERE KARŞI SAVAŞMIŞTI"26. Dönem AK Parti Isparta Milletvekili Üyesi Said Yüce, "Mehmet Fırıncı ağabey, Said Nurs-i hazretlerinin yakın bir talebesiydi. Dün 92 yaşında vefat etti. Bütün ömrü Kur'an'a, imana, insanlığa hizmet ile geçti. Gerçekten tevazu ehli, şefkat ve merhamet sahibi bir İstanbul beyefendisiydi. Onu bazen belediye otobüsünde, bazen tramvayda görürsünüz, yalnız başına gelir. Bu topraklarda islama ve kurana hizmetlerinin yanında bir de milli mücadeleye desteği ile bu vatana, bu bayrağın kurtuluşunda, birinci dünya savaşında Ruslara ve Ermenilere karşı savaşarak esir düşüp, Rusya'da 2,5 sene esir düştüğünü, Milli Mücadeleye de desteğini de anlatırdıö şeklinde konuştu.

ÇOK ARZU ETTİĞİ ŞEYLERDEN BİRİ AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASIYDIYüce, şöyle devam etti:

"Esas ismi Mehmet Nuri Güleç ama 1940 yılında Bediüzzaman Hazretlerini İstanbul'da tanımış. Mesleği fırıncılıkmış ve onun için üstat hazretleri ona fırıncı demiş ve namı öyle kalmış. Bütün cemaatin, milletin fırıncı ağabeyi oldu. Çok arzu ettiği şeylerden biri de Ayasofya'nın ibadete açılmasıydı. 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'dı. O zaman inşallah biraz sabredin o da olacak, demişti Sayın Cumhurbaşkanımız. ve Ayasofya'nın açılma kararı verildiğinde ilk arayıp müjde verdiği kimselerden birisiydi."

- İstanbul