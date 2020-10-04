Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul,(DHA- NUR Cemaati'nin kurucusu Said-i Nursi'nin öğrencilerinden olan 92 yaşındaki Mehmet Fırıncı son yolculuğuna uğurlanıyor. Eyüp Sultan Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, bir süredir Bahçelievler'deki özel bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Mehmet Fırıncı, tedavi gördüğü hastanede dün 92 yaşında vefat etti. Fırıncı'nın cenaze namazı bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Fırıncı'nın naaşı, Eyüp Sultan Camii Haziresine defnedilecek.