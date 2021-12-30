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MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI - Son Dakika

MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI

30.12.2021 14:37

? Bir yıl önce hayatını kaybeden Gazi Metal'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, doğum gününde Beyoğlu'ndaki Gama Galeri'de açılan 'Reminiscence' isimli solo sergide anıldı.

? Bir yıl önce hayatını kaybeden Gazi Metal'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, doğum gününde Beyoğlu'ndaki Gama Galeri'de açılan 'Reminiscence' isimli solo sergide anıldı. Sergide antik ve modern sanat, modern mimari, popüler kültür ve fotoğraf sanatıyla ilgilenen Gazioğlu'nun 36 parça eseri sergileniyor. Eserlerin birçoğu ilk kez sergilendi.

Art3F Monaco, Paris Carrousel du Louvre, Paris Unesco, SCOPE Miami Beach gibi dünyanın birçok prestijli sanat festivallerinde yer alan Mehmet Gazioğlu'nun eserlerinin bugün gazetecilere özel gösterimi yapıldı.Özel gösterime Gazioğlu'nun eşi Müge Gazioğlu ve çocukları da katıldı.Ayrıca Gazioğlu, 2022 Nisan ayında NewYork Art Fair'de sanatseverlerle buluşacak.

Ailesi sergiyi doğum gününde onunla olmak, onu hissetmek için açtığını belirtti. Sergide bulunan metal eserler başta olmak üzere birçok parça tek olduğu için satılmıyor fakat dijital olanlardan satışı yapılacak olanlar mevcut. Genelde dijital çalışan Gazioğlu,son zamanlarda daha çok metal heykeller yapıyordu. Sergide kendisinin ve eşinin fotoğrafları da bulunuyor.

Girişlerin ücretsiz olacağı ve 4 Ocak'ta ziyarete açılacak olan sergi 11 Ocak'a kadar görülebilecek.

MEHMET GAZİOĞLU KİMDİR?

1977 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesinin dört kuşaktan beri işlettiği çelik sanayi dünyasında büyüdü ve orada baş işletme sorumlusu ve yatırım sorumlusu olarak çalıştı. Kimliğini destekleyen açık fikirli, sosyal bir ailede büyümek, ona bir ilham kaynağı sağladı. Açık bir zihinden ilham alarak, mekanik malzemeleri daha eril ve canlı popüler kültür tasarımlarını kavramsal sanat haline getirdi. Antik ve modern sanat, görsel dil, modern mimari, popüler kültür ve fotoğraf sanatıyla ilgilendi.

MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI
MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI

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Mehmet Gazioğlu, Beyoğlu, Metal, Doğum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MEHMET GAZIOĞLU DOĞUM GÜNÜNDE SOLO SERGIYLE ANILDI - Son Dakika
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