Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önü baskı beton kaldırım oluyor - Son Dakika

Konuyla ilgili olarak düzenlenen basın toplantısına Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Günay Karagül, Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç katıldı.

"Keşan'da ilk defa baskı beton kaldırım uygulamasını hayata geçiriyoruz"

Basın toplantısında konuşan Helvacıoğlu, Keşan'ın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, "Gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Keşan'ımızın geleceği için kararlı adımları atmaya devam ediyoruz. Hızımızı da kesmeye niyetimiz yok. Araç ve yaya trafiğinin her geçen gün arttığının farkındayız. Keşan'da yaptığımız her şey çevre il ve ilçeler adına da yapılıyor. Keşan'a kavşak noktasında ve çevremizden misafir kabul ediyoruz. Keşan'ımızda araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için başlatılan çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugün Keşan'da ilk defa baskı beton kaldırım uygulamasını hayata geçiriyoruz. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde çalışmamızı başlatıyoruz. Keşan genelinde de 5 bin metrekare baskı beton kaldırım çalışmasını hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Beton kaldırım uygulamasını otogar yolunda da yapacağız. Daha sonra yol çalışmalarımız olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolu planlamalarımız var. Keşan'ımızda ekiplerimizin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bayramdan sonra özlediği parklara, bahçelere rahatça ulaşacağız." dedi.

"35 km kaldırım, 25 km yol çalışmasını hayata geçirdik"

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Her gün artan araç trafiği ile birlikte Keşan'ımızın gelecek yıllarını tasarlamamız gerekiyor. Trafikte rahatlama sağlayacak önemli adımları program dahilinde sırasıyla uygulamaya koyuyoruz. Şu anda ana arterleri yapmaya devam ediyoruz. 24 ayda, göreve geldiğimizden bugüne kadar 35 km kaldırım, 25 km yol çalışmasını hayata geçirdik. Ciddi bir rakam. Asfaltlama, kaldırım, kent mobilyaları, çöp konteynerlerini yenilemeye ve peyzaj düzenlemeleri ile caddelerimizi Keşan'ımıza yakışır bir hale getirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle; başta bizlere her koşulda inanıp güvenen hemşehrilerime ve Keşan'ın derdini dert edinen herkese teşekkür ediyorum. Ekibimiz 2 yıldır Keşan'ın sorunlarını dertleniyor. Sizler tam kapanma sürecinde siz evlerinizde kalırken biz Keşan'ı daha da geliştireceğiz. Buradaki uygulamamız desenli olacak, uzun yıllar dayanacak. Yeni bir uygulama. Engellilerimizi yine unutmadık. Yaya trafiğine önem veriyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ne dedik; 'Bu güzel yollarda hep birlikte yürüyeceğiz' Allah yolumuzu açık etsin Keşan'ımıza hayırlı olsun."

Açıklamanın ardından ilk beton döküldü.