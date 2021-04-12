Mehmet Günsür'ün İtalyan kanalı Rai TV'deki dizisi yayınlandı

Uluslararası projelerde oldukça deneyimli olan ve sevilen oyuncunun yeni dizisi 11 Nisan Pazar günü yayınlandı.

Günsür'ün de olduğu yeni bölümlerde, Sert hocaları Luca Marioni liderliğindeki yedi genç müzisyeni, rekabetin daha da sertleştiği Konservatuar'ın akademik dünyasına girişin eşiğinde bulacağız. Verdi konservatuarının eski öğrencisi, Marioni ve eşi Irene'nin eski arkadaşı ve şimdi dünyaca ünlü bir şef olan Teoman Kaya özel konuk olarak gelir.Kaya'nın Konservatuara gelişinin gizli bir amacı vardır ve bunun sonuçları hem Marioni ve eşi Irene yi, hem de genç yetenekleri derinden sarsacaktır.