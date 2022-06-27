Mehmet Güzelmansur: 7 Bin 300 Kamu İhalesi, Teklif Veren Olmadığı ya da Verilen Teklifler Ayrılan Ödeneğin Çok Üstünde Kaldığı İçin İptal Edildi - Son Dakika
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Mehmet Güzelmansur: 7 Bin 300 Kamu İhalesi, Teklif Veren Olmadığı ya da Verilen Teklifler Ayrılan Ödeneğin Çok Üstünde Kaldığı İçin İptal Edildi

27.06.2022 13:48
Mehmet Güzelmansur: 7 Bin 300 Kamu İhalesi, Teklif Veren Olmadığı ya da Verilen Teklifler Ayrılan Ödeneğin Çok Üstünde Kaldığı İçin İptal Edildi

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 1 Ocak’tan bu yana 7 bin 300 kamu ihalesinin, teklif veren olmadığı ya da verilen teklifler ayrılan ödeneğin çok üstünde kaldığı için iptal edildiğini açıkladı. Güzelmansur, “Ekonomik krizle birlikte maliyetlere ve dolayısıyla piyasalara hakim olan belirsizlik kamu ihalelerini çıkmaza soktu. Önünü göremeyen, maliyet hesabı yapamayan müteahhitler kamu ihalelerine teklif vermiyor, kamu ihaleleri bir bir iptal ediliyor” dedi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, 1 Ocak'tan bu yana 7 bin 300 kamu ihalesinin, teklif veren olmadığı ya da verilen teklifler ayrılan ödeneğin çok üstünde kaldığı için iptal edildiğini açıkladı. Güzelmansur, "Ekonomik krizle birlikte maliyetlere ve dolayısıyla piyasalara hakim olan belirsizlik kamu ihalelerini çıkmaza soktu. Önünü göremeyen, maliyet hesabı yapamayan müteahhitler kamu ihalelerine teklif vermiyor, kamu ihaleleri bir bir iptal ediliyor" dedi.

Mehmet Güzelmansur, bugün yaptığı yazılı açıklamada, teklif veren olmadığı ya da verilen teklifler ayrılan ödeneğin çok üstünde kaldığı için iptal edilen kamu ihalelerine dikkat çekti. Güzelmansur, 1 Ocak'tan bu yana bu gerekçelerle 7 bin 300 kamu ihalesinin iptal edildiğini belirtti. "Ekonomik krizle birlikte maliyetlere ve dolayısıyla piyasalara hakim olan belirsizlik kamu ihalelerini çıkmaza soktu. Önünü göremeyen, maliyet hesabı yapamayan müteahhitler kamu ihalelerine teklif vermiyor, kamu ihaleleri bir bir iptal ediliyor" diyen Güzelmansur, şunları kaydetti:

"AKARYAKIT ALIM İHALELERİNE TEKLİF VEREN YOK"

"Son bir yılda motorin yüzde 313 zamlandı. Neredeyse her güne akaryakıt zamlarıyla uyanıyoruz. Yarın akaryakıt fiyatının ne olacağını kimse bilmiyor. Hal böyle olunca kamunun akaryakıt alımı için çıktığı ihalelere hiç teklif veren olmuyor. Bu nedenle de ihaleler bir bir iptal ediliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu belirsizlik, kamunun erzak taşıma, kömür dağıtımı gibi işlerine de talipli çıkmamasına, bu hizmetlerin sekteye uğramasına neden oluyor

"AKARYAKITI OLMAYAN İŞ MAKİNESİ, ÇIKAN YANGINA NASIL GİDECEK"

İhaleleri iptal edilen kurumların başında orman işletme müdürlükleri geliyor. Bunların iş makinelerine akaryakıt alımı ihalelerine teklif veren yok. Yangın söndürme araçlarında kullanılacak ekipman alım ihalelerine teklif veren yok. Hepsi iptal edilmiş. Akaryakıtı olmayan iş makinesi, ekipmanı olmayan yangın söndürme aracı, çıkan yangına nasıl gidecek, o yangını nasıl söndürecek? İktidar, bu tehlikenin ne farkında ne de önlemini alıyor. Piyasalara güvenin yeniden hakim olması için erken seçim şart. Bu iktidarın sorunları çözeceğine dair inanç sıfırlanmış durumda. İktidar değişmedikçe daha çok ihale iptalleri görürüz. Kamu hizmetleri de kilitlenir. Bu sorunları ancak ve ancak erken seçim, iktidar değişimi ve sistem değişikliği ile çözebiliriz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mehmet Güzelmansur: 7 Bin 300 Kamu İhalesi, Teklif Veren Olmadığı ya da Verilen Teklifler Ayrılan Ödeneğin Çok Üstünde Kaldığı İçin İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mehmet Güzelmansur: 7 Bin 300 Kamu İhalesi, Teklif Veren Olmadığı ya da Verilen Teklifler Ayrılan Ödeneğin Çok Üstünde Kaldığı İçin İptal Edildi - Son Dakika
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