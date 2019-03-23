Son Dakika Haberleri: Mehmet Helvacı: Seçim Lig Sonuna Bırakılabilir

Mehmet Helvacı: Seçim Lig Sonuna Bırakılabilir

31 dakika önce

açıklamalarda bulundu.

Mehmet Helvacı: Seçim Lig Sonuna Bırakılabilir, System.String[]
açıklamalarda bulundu.

Galatasaray tüzüğünün seçim kararını düzenlediğini söyleyen Helvacı, "Bilmediğimiz bir şey değil. Bir ay içerisinde bir seçim kararı alınması gerekiyor, seçimin bir ay içinde yapılması gerekmiyor. Lig sonuna da bırakılabilir. Bu da doğru olur, mevcut yönetim süreci lig sonuna kadar takip eder, birlik beraberlik açısından takımın arkasında tek vücut olması böylelikle sağlanmış olur. Lig bittikten sonra da bir seçim yapılır, Galatasaray yeni başkanını bulur" dedi.

"MUSTAFA CENGİZ ADAY OLAMAZ"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yapılacak seçimde aday olamayacağını dile getiren Mehmet Helvacı, "Maalesef, ibrasızlık söz konusu olduğu için olamıyor. Bu arada seçime kadar ibrasızlığı ortadan kaldırabilecek bir karar çıkarabilirlerse mahkemeden olabilirler ama seçim kararını almaları lazım" diye konuştu.

"SEÇİM YAPILACAK"

Helvacı son olarak mahkemeye yapılacak başvuru ile ilgili ise "Hukuk tekniği açısından söylenmeyen, eksik bilgiler var. Yapılacak olan mahkeme başvurusu seçimi ortadan kaldırmaya yönelik bir başvuru olamaz, seçim yapılacaktır" yorumunu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:59 Kaynak: DHA

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Mehmet Helvacı, Spor
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