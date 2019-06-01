Son Dakika Haberleri: Mehmet Helvacıoğlu: "Ramazan bereket ayıdır"
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Mehmet Helvacıoğlu: "Ramazan bereket ayıdır"

8 dakika önce

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi kurucu ortakları Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu ve Op. Dr. Melih Türe tüm çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

Mehmet Helvacıoğlu:
Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi kurucu ortakları Prof. Dr. Safiye Yılmaz, Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu ve Op. Dr. Melih Türe tüm çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu.

İftar yemeğinde konuşan Kurucu Ortak Mehmet Helvacıoğlu, "Ramazan Ayı bereket ayıdır. Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluştur. Ramazan ayı birlik, beraberlik ayıdır. Biz de 2019 yılının Ramazan ayını uğurlarken mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ailemiz, çalışanlarımızla birlikte olmak istedik. 2004 yılından itibaren İzmir Bayraklı merkezinde hizmet veren Özel Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi göz, görme bozukluklarında ve göz çevresi sağlığına dair sorunlara çare olmak için deneyimli uzman doktor kadrosuyla İzmir'de 3 ayrı noktada kesintisiz olarak sağlık sorunlarına çözüm buluyor. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayı boyunca yaptığımız ibadetlerin Yüce Rabbimiz tarafından kabul edilmesini, bu mübarek ayın ülkemize hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
İzmir, Güncel
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