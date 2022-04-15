Mehmet Hüseyin Dalgıç: "İkinci devre oyunu tutmasını bildik" - Son Dakika
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "İkinci devre oyunu tutmasını bildik"

15.04.2022 23:10

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, ilk yarı zorlansalar da Bursaspor karşısında ikinci yarı oyunu tuttuklarını ve 3-1'lik skorla galip geldiklerini söyledi.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, ilk yarı zorlansalar da Bursaspor karşısında ikinci yarı oyunu tuttuklarını ve 3-1'lik skorla galip geldiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor evinde Bursaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Bursaspor gibi değerli bir kulüple karşı karşıya geldiklerini söyleyerek, "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Çünkü play-off ve üst sıralar için mücadele ediyoruz. Bursaspor'da düşme mücadelesinde olan takım. Denizli'nin galibiyetinden sonra sıkıntılı duruma girdikleri için gergin olacaklarını biliyorduk. İlk başlarda zorlanmamıza rağmen ikinci devre oyunu tutmasını bildik ve 3-1'lik skorlar galip geldik. Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp galibiyet için gitmeye çalışacağız. Bursaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - İHA)

Mehmet Hüseyin Dalgıç: İkinci devre oyunu tutmasını bildik
Mehmet Hüseyin Dalgıç: İkinci devre oyunu tutmasını bildik
Mehmet Hüseyin Dalgıç: İkinci devre oyunu tutmasını bildik

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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