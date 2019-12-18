Mehmet Kabak istifa etti

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Yeni Milas sporda teknik direktör Mehmet Kabak takımda düzelmeyen kötü gidişatın ardından istifa ettiğini açıkladı.



Tek taraflı olarak ayrıldığını açıklayan tecrübeli teknik çalıştırıcı Mehmet Kabak alınan mağlubiyetlerden kendini sorumlu tutsa da sahip çıkılmamasından ve Milas'ın yetiştirdiği değerlerden biri olarak yaşadığı sıkıntılardan dolayı sağlık durumunun bozulduğunu ifade ederek takıma veda etti.



Teknik direktör Mehmet Kabak yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Kulüp sıkıntılı bir süreçteyken anlaştık. Elimizi değil adeta kafamızı taşın altına koyduk. Transfer dönemi sonunda anlaştık diye çoğunluğu kendi çocuklarımızdan oluşan bir kadroyla sahaya çıktık. Alınan sonuçlardan tamamını kendi üzerime alıyorum ancak bende kendi sağlığımdan olmaya başladım. Öcal Başkan ve Bekir abinin özverisi ortada bizde bu özveriye destek vermeye çalıştık ama artık olmayacağı kanaatinde olarak görevi bırakıyorum. Destek alamadık. Taraftarımız sağolsun tribünde yerini alsa da asıl destek vermesini beklediğimiz kişilerde veya kurumlarda aynı sonuca ulaşamadık. Bu hafta galip gelip bir hava yakalamak istedik ama oda olmadı. Bizim lügatimizde hocalık talep edilmez teklif edilir. Ben kapı önünde hazır bekleyen arkadaşlarımızı gördüm tribünün sol köşesinde kulis yaparak bu takımı bir yere taşıyamazlar. Ben bugüne kadar 5 kuruş almadım. Çok bunaldım ve böyle bir karar verdim. Bu konuda arayıp soran olmadı. Oyuncularımı hiç bir zaman suçlamadım."



11 takımın mücadele ettiği Muğla Süper Amatör Lig'de Yeni Milasspor oynadığı 8 lig mücadelesinden 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde ederek, 9'uncu sırada yer alıyor. - MUĞLA