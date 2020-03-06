Mehmet Kanar: "İnandığın yolda yürü" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Kanar: 'İnandığın yolda yürü' - Son Dakika

Mehmet Kanar: "İnandığın yolda yürü"

7 saat önce

"İnandığın yolda yürü" sloganıyla 7. olağan kongre sürecini başlatan AK Parti Bursa'da ilk kongre 7 Mart Cumartesi Saat 12.00'de Mustafakemalpaşa ilçe kongresi ile başlıyor.

Mehmet Kanar:

"İnandığın yolda yürü" sloganıyla 7. olağan kongre sürecini başlatan AK Parti Bursa'da ilk kongre 7 Mart Cumartesi Saat 12.00'de Mustafakemalpaşa ilçe kongresi ile başlıyor.


AK Parti Bursa il ve ilçe kongre takvi, cumartesi günü AK Parti Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın iştirakiyle gerçekleşecek. Kongre öncesi son hazırlıklarını yapan Mustafakemalpaşa ilçe teşkilatı, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ve tüm üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.


İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile devam kararı alan AK Parti'de kongreye yönelik açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti'nin koltuk sevdalısı siyaset anlayışını tarihin çöplüğüne gömdüğüne dikkat çekerek, "Her mensubumuz, bu vatan sevdalısı hareketi bir bayrak yarışı olarak görmüştür. Verilen görevleri layıkıyla yerine getirmiştir" dedi.


Mustafakemalpaşa'nın AK parti iktidarında Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile donatıldığını belirten Mehmet Kanar, 'Durmak yok. Mustafakemalpaşa'mız inandığı yolda yürümeye devam edecek. Değerli dava ve yol arkadaşım Murat Hallaçoğlu nezdinde bütün arkadaşlarıma yeni süreç hayırlı olsun. Kendilerine başarılar diliyorum' şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, AK Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs Oda arkadaşının gözlerini çıkaran şizofreni hastası kadının, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi görevden alındı

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 01:43:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Kanar: "İnandığın yolda yürü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]