Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;



Türk sporunu geldiği nokta hepimizin malumu. Tesislerimizle ve yatırımımızla yükseliyoruz. Sporcularımızın ve kulüplerimizin yardımımıyla bugünleri en güzel şekilde atlatacağız. EURO 2020 ve olimpiyatlar gelecek yıla ertelendi. İnşallah takımlarımız ve sporcularımız bu günleri aşınca en güzel şekilde başarılı olacaklar.



FATİH TERİM, ABDURRAHİM ALBAYRAK, GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ...



Fatih Hoca ile, Abdurrahim Albayrak ve Göksel Gümüşdağ ile görüştüm. Sağlık durumları her geçen gün iyiye gidiyor. Hepsine şifa diliyorum. Evde Kal kampanyası güçlü bir şekilde devam ediyor. Sporcularımız ve spor camiamız topluma örnek oluyor. Dayanışmanın en güzel örneğini gösteriyoruz.



Gençlerimizle yaptığımız çalışmalar var. Yaşlılarımızın yardımına koşan gençlerimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Ne kadar güçlü bir toplum olduğumuzu gösteriyoruz. Bu süreci güçlü bir şekilde atlatmak yarınlara güzel bir ışık olacaktır.



BU SALGIN GEÇTİĞİNDE KULÜPLER EKONOMİK KRİZE GİRER Mİ?



Biz bakanlık olarak stadyumlar ve salonlardaki kiralarla ilgili düzenlemeye gittik. Kira alınmayan dönemler olacak. Bu süre uzayabilir. Sporcu ve kulüpleri desteklemek için çalışmamız var. Federasyon ve kulüplere desteğimiz sürecek. Bu durumda Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi büyük önem taşıyor. Kulüplerimizle ilgili daha iyi yönetilmeleri adına gereken adımları atacağız. Geçmiş dönemde spor çalıştayı yaptık. Türk sporu için çok önemliydi. Dayanışma ve sinerji ile bu dönemi aşacağız. Şeffaf yönetimler, ithal eden değil üreten kulüpler istiyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Potansiyeli olan bir ülkeyiz. Altyapılara önem veren bir anlayışı görünür kılmak istiyoruz. Bunun camialar tarafından kabul edilmesi sevindirici. Kriz kelimesini spor camiasıyla bir arada tutmuyorum. Spor demek üretim demek. Spor camiasında her türlü zorluğu dayanışma ile aşacağız. Rekabet demek kalite demek, centilmenlik demek. Yeter ki bunları işleyişe koyalım. Altyapı ve üretim çok önemli. Dışarıdan getirdiğimiz sporcularla nereye kadar gideceğiz. Kulüp başkanlarımız da bu konuda bizimle aynı görüşte. Tüm dünyaya model olacak ve bizi başarıyla temsil edecek sporcuları göreceğiz.



EVDE KAL HAREKETSİZ KALMA KAMPANYASI



Evde kaldığımız dönemde insanlarımızın basit de olsa egzerzif yapmalarını istiyoruz. Bireysel değil ailece hareket etmelerini istiyoruz. Ev içinde farklı spor hareketlerini yapmaları için 'Evde kal hareketsiz kalma' adında bir kampanya başlatıyoruz. Kamu spotlarımız sosyal medyada ve televizyonlarda yayınlanacak. Hareket etmemiz bedensel ve ruhsal anlamda bu dönemde bize güç verecektir. Yürüyüşler ve farklı hareketler bedensel anlamda katkı sağladığı gibi ruh dünyamızı da sakinleştiriyor. Bu sebeple kampanyamızı başlatıyoruz.