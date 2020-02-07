Mehmet Laçin, evlat nöbetini İzmir'de sürdürüyor - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, kızı Gamze Laçin'in terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önündeki ailelerle evlat nöbeti tutan Mehmet Laçin, ameliyat olmak için geldiği İzmir'de eylemine devam etti. HDP İzmir İl Binası önünde evlat nöbetini sürdüren Laçin, "Çocuklarımız bulunana kadar mücadelemiz sürecektir. HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor" dedi.

Diyarbakır'da başlatılan evlat nöbetine katılan, ancak 'bypass' ameliyatı olmak üzere oturduğu İzmir'e dönen Mehmet Laçin, evlat nöbetine HDP İzmir İl Binası önünde devam etti. Kızı Gamze Laçin'in, Kocaeli'den önce İstanbul'a geçtiğini ve buradaki HDP binasında eğitim aldığını, ardından Diyarbakır HDP İl Binası'na gittiğini, son olarak 2011 yılında burada kızının aklının çelindiğini ve dağa çıkartıldığını söyledi. Mehmet Laçin, "HDP'nin gözü var ama görmüyor, kulağı var ama duymuyor çünkü işlerine gelmiyor. Bunların amacı siyaset yapmak değil. Bu çocukları HDP'nin götürdüğünü kendileri de biliyor. Çocuklarımıza kavuşmamızın en kolay yolu onlarda, ama onların işine gelmiyor bize vermek. Ha, gönüllüler var, ben de biliyorum. Diyorum ki o gönüllüleri al başına çal. Ama bizim evlatlarımızı geri ver. Ben ne hayallerle büyüttüm kızımı, ben evladımı siz alın dağa çıkarın diye yetiştirmedim. Bu neyin davasıdır, neyin eksikliğini çekiyoruz. Ben bir karar aldım, azimliyim. HDP'nin elimizden aldığı gençlerin hepsini alacağız" dedi.

'KIZIMI GERİ ALACAĞIM'

Mehmet Laçin, eski eşinin ve onun kardeşlerinin HDP'ye destek vermesinden ötürü aralarının bozulduğunu belirterek, "Kızımın dayısı HDP üyesi olduğu için eşimin ailesinin evime gelmesine izin vermiyordum. Bu yüzden bir süre sonra bu nedenlerden dolayı eşimle aram bozulmuştu. Eski eşimin abisi de gelip hem eski eşimi hem de kızımı Kocaeli'ye, kendi yanına götürmüştü. Sene 2008 ya da 2009'da kızım İstanbul'a gitti ve burada HDP binasında eğitim aldı, ardından da Diyarbakır'a gitti. Buradaki HDP İl Binası'nda kafası çelindi ve 2011 yılında da dağa çıkartıldı. Ben bu eylemlerimi sürdürüp kızımı geri alacağım" dedi.

Laçin İzmir'de olduğu süre içinde nöbete devam edeceğini söyledi.