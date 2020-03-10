Mehmet Laçin, İzmir'de HDP önünde evlat nöbetini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Laçin, İzmir'de HDP önünde evlat nöbetini sürdürüyor - Son Dakika

Mehmet Laçin, İzmir'de HDP önünde evlat nöbetini sürdürüyor

6 saat önce

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, bu kentte de aralıklarla sürdürdüğü eylemine bugün de devam etti.

Mehmet Laçin, İzmir'de HDP önünde evlat nöbetini sürdürüyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, bu kentte de aralıklarla sürdürdüğü eylemine bugün de devam etti. HDP İzmir il binası önünde üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutan Laçin, "Evlatlarımızın bulunacağını düşünüyoruz. Biz PKK'yı tanımayız, PKK da bizi tanımaz. Ama HDP, PKK'yı da bizi de tanıyor" dedi.

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan, ancak 'bypass' ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine, bugün de devam etti. Laçin, üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutarken, polisler de güvenlik önlemi aldı.

Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP İl binasında eğitim aldığını söyleyen Laçin, ardından da Diyarbakır'a gittiğini anlatı. Kızı Gamze'nin, buradan da HDP il binasında kandırılıp dağa götürüldüğünü söyleyen Mehmet Laçin, "HDP, bizim ilgimiz yok diyor, ama ilgisi olduklarını herkes biliyor. Özellikle Diyarbakır HDP binası, sevk binasıdır. İzmir Valiliği'nden süresiz olarak izin aldım. En başından beri nöbetimi sürdürüyorum 190 gün değil, 190 sene de geçse yine de nöbeti bırakmayacağım. Kızımı aramaktan geri durmayacağım" dedi.

'HDP PKK'YI DA BİZİ DE TANIYOR'

Kendilerine, neden daha önce değil de şimdi nöbete başladıklarını sorduklarını belirten Mehmet Laçin, "Biz, evlatlarımız ilk gün kaçırıldığında ne hissettiysek, bugün de aynı şeyleri hissediyoruz ve aynı noktadayız. Devletimize güvendiğimiz için bu eyleme başladık. Biz devletten güçlü değiliz, devletimize inanıyoruz. Evlatlarımızın bulunacağını düşünüyoruz. Biz PKK'yı tanımayız, PKK da bizi tanımaz. Ama HDP, PKK'yı da bizi de tanıyor" dedi.


Halkların Demokratik Partisi, Laçin, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:40 Kaynak: DHA
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