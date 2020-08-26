Mehmet Mert İliksoy mezarı başında anıldı - Son Dakika

Mehmet Mert İliksoy mezarı başında anıldı

GAZİANTEP - Nizip'te 25 Ağustos 2018 Yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren gazeteci Metin İliksoy'un oğlu Mehmet Mert İliksoy ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Nizip Gazeteciler Derneği tarafından, 2018 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren gazeteci Metin İliksoy'un oğlu Mehmet Mert İliksoy için anma töreni düzenledi. Mezarı başında dualarla anılan Mert İliksoy'un için Gazeteciler ve ailesi dua etti.

Anma programına Nizip Hatice Kübra Camii İmamı Mehmet Taşkesen, Nizip Çarşı Camii İmamı Hasan Yazar, Kur'an-ı Kerim öğreticisi Seyfettin Çoban, tarafından Yasin süresi okundu.

Anma Törenine Nizip Gazeteciler Dernek Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcısı ve NRT Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şen, ilçede görev yapan Ulusal ve Yerel Basın temsilcileri, Mert iliksoy'un ailesi, öğretmenleri, arkadaşları ve sevenleri de hazır bulundu.