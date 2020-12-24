Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu geçen gün katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Fuhuş yuvası" benzetmesi yapmıştı. Bu benzetme başta kendi kurumu olmak üzere taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti.

Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' adlı programda konuyla ilgili tartışma devam etti. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Sofuoğlu'nun yaptığı açıklamayı 'Apart' üzerinden yaptığını savundu ve bir nebze de olsa Sofuoğlu'nu korumaya çalıştı.

"ÜNİVERSİTELER İÇİN FUHUŞ YUVASIDIR DEMEDİ"

Metiner yaptığı açıklamada, "Kimse üniversiteler fuhuş yuvası dememiştir. Ebubekir Sofuoğlu'nun dediği laf o değildir. Diğer söylediklerini ben de eleştiri konusu yaptım. Ama üniversiteler fuhuş yuvasıdır demedi" ifadelerini kullandı.

"SİZ NEREDE YAŞIYORSUNUZ?"

Programın konuklarından Dr. Ali Haydar Fırat araya girerek, "Nasıl dememiştir? Siz nerede yaşıyorsunuz? İnsanların gözüne baka baka nasıl inkar ediyorsunuz?" dedi.

"SOFUOĞLU'NUN SAVUNULACAK BİR YANI YOK"

Daha sonra Ahmet Hakan da Metiner'in açıklamalarını eleştirdi. Hakan, "Apartları mı dedi? Aparta da diyemezsin. Ben kelime kelime çıkarttırdım, kulağımla 10 kere dinledim. 'Fuhuş yuvası' dedi diyenleri de haklı çıkarabilecek bir tını, tonlama, vurgu var orada. Ebubekir Sofuoğlu'nun savunulacak bir yanı yok. Dilini düzeltsin" ifadelerini kullandı.