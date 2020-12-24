Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu geçen gün katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Fuhuş yuvası" benzetmesi yapmıştı. Bu benzetme başta kendi kurumu olmak üzere taraflı tarafsız herkesin tepkisini çekti.
Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' adlı programda konuyla ilgili tartışma devam etti. AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Sofuoğlu'nun yaptığı açıklamayı 'Apart' üzerinden yaptığını savundu ve bir nebze de olsa Sofuoğlu'nu korumaya çalıştı.
Metiner yaptığı açıklamada, "Kimse üniversiteler fuhuş yuvası dememiştir. Ebubekir Sofuoğlu'nun dediği laf o değildir. Diğer söylediklerini ben de eleştiri konusu yaptım. Ama üniversiteler fuhuş yuvasıdır demedi" ifadelerini kullandı.
Programın konuklarından Dr. Ali Haydar Fırat araya girerek, "Nasıl dememiştir? Siz nerede yaşıyorsunuz? İnsanların gözüne baka baka nasıl inkar ediyorsunuz?" dedi.
Daha sonra Ahmet Hakan da Metiner'in açıklamalarını eleştirdi. Hakan, "Apartları mı dedi? Aparta da diyemezsin. Ben kelime kelime çıkarttırdım, kulağımla 10 kere dinledim. 'Fuhuş yuvası' dedi diyenleri de haklı çıkarabilecek bir tını, tonlama, vurgu var orada. Ebubekir Sofuoğlu'nun savunulacak bir yanı yok. Dilini düzeltsin" ifadelerini kullandı.
Akit TV'de yayınlanan Sabri Balaman'ın sunduğu 'Derin Kutu' adlı programda, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da konuşmacı olarak yer almış, Sofuoğlu, Z kuşağını eleştirirken, üniversitedeki derslere katılımın düşük olduğundan şikayet etmişti.
Sofuoğlu bu konuşmasının devamında ise üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki konuklar ise Sofuoğlu'na sözlerine "Hocam yapmayın. Biraz ağır oldu" karşılığını vermesine rağmen Sofuoğlu, "Gelin ben sizi gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Mehmet Metiner, 'Üniversiteler fuhuş yuvasıdır' diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı - Son Dakika