MEHMET MOĞULTAY'I ANLATAN BELGESELİN İLK GÖSTERİMİ KARTAL'DA YAPILDI - Son Dakika

? Eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın anısına hazırlanan 'Moğultay Belgeseli'nin ilk gösterimi Kartal'da yapıldı. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ndeki gösterime CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Gecede konuşan Kılıçdaroğlu, 'Uzun süre sayın bakanla birlikte çalıştık, bende emeği var. Çalışkan, özverili, pratik ve iyi bir partiliydi' dedi. Belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk ise geceye katılanlara teşekkür ederek 'Moğultay belgeseli hissederek yaptığımız çok özel bir siyaset belgeseli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu belgeseli de yaptık. Heyecanla montaja giriyorum' diye konuştu.

Kartal Belediyesi'nin 5 Temmuz 2017'de hayatını kaybeden eski Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay'ın anısına yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk'e hazırlattığı, 'Moğultay Belgeseli'nin ilk gösterimi İstanbul Kartal'da bulunan Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bu gece yapıldı. Mehmet Moğultay'ın yaşamını anlatan belgeselle anısını yaşatmak amacıyla siyasi hayatı ve biyografisi ele alındı.

Film öncesinde sanatçılar Paul Dwyer ve Eren Joseph, şarkılarını seslendirdi. Belgeselin galasına CHP Lideri Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belgeselci, gazeteci, yazar Nebil Özgentürk, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Mehmet Moğultay'ın ailesi, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KILIÇDAROĞLU: MOĞULTAY ÇALIŞKAN, ÖZVERİLİ, PRATİKTİ

Belgesel gösterimi öncesi konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Uzun süre sayın bakanla birlikte çalıştık, bende emeği var. Sayın bakanın bende bıraktığı izlenimleri belgeselde anlatmaya çalıştım. Bir insanın geride hoş bir seda bırakması kadar güzel bir şey yoktur. Eğer bu salonda birlikteysek ve gönül birliği içinde bir insanı anıyorsak yüreklerimizde o insanın bıraktığı derin bir iz vardır. Sayın Moğultay da bunlardan birisidir. Çalışkan, özverili, pratik, iyi bir partiliydi. Sorunları çözmeye kilitlenirdi. Bir sorunun uzun süre kalmasını istemezdi' ifadelerini kullandı.

ÇETİN: MOĞULTAY ÇOK İYİ BİR DOSTUMDU, ARKADAŞIMDI

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ise 'Evvela değer bilinirlik önemlidir. Gökhan Yüksel'i kutluyorum burada yetişen, hayatı burada geçen Mehmet Moğultay belgeseline ön ayak olduğu için tebrik ediyorum. Mehmet Moğultay demokrattı ama sözde değil özde demokrattı. Ön seçim olmadığı zaman milletvekili olmak istemezdi. İkinci özelliği Atatürk ilkelerine ve cumhuriyetin kazanımlarına sonuna kadar bağlıydı. O konuda da ödünsüzdü. Mehmet Moğultay'a Allah rahmet eylesin benim çok iyi bir dostumdu, arkadaşımdı. Güvenilir insandı, kurultaylarda sürekli olarak verdiği sözü tutardı. Her birlikte hareket ettik, rahmet diliyorum. Nebil Özgentürk dünya çapında bir belgeselci onun böyle bir eser meydana getirmesi de çok önemlidir. Çok güzel bir eserdi Özgentürk'ü de bu vesileyle kutluyorum' dedi.

YÜKSEL: BELGESEL GÖSTERİMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de 'Örnek yaşamıyla, mütevaziliğiyle, iyi insan olarak hep andığımız bir büyüğümüz oldu. Belgesel gösterimine ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Konuklarımıza, genel başkanımıza, Moğultay'ın ailesine katıldıkları için de mutluyuz, teşekkür ediyorum. Çok çabuk tüketen, her şeyin çok çabuk tüketildiği bir toplumda yaşıyoruz. Adını bile hatırlamadığımız bakanlarımız, çok olumsuz konuştuğumuz insanlar var. İyi bir seda bırakmak çok kıymetli ben sayın bakamınızı rahmetle, minnetle anıyorum' diye konuştu.

ÖZGENTÜRK: KILIÇDAROĞLU BELGESELİ DE YAPTIK, HEYECANLA MONTAJA GİRİYORUM

Belgeselin yapımcısı Nebil Özgentürk de iyi yürekli ve vicdanlı olmanın önemine vurgu yaparak 'Çok siyaset insanıyla belgesel yapmadım sadece Bülent Ecevit bide bugün Moğultay belgeseli. Bugüne kadar bine yakın belgesel yaptım gerçekten Moğultay belgeseli hissederek yaptığımız çok özel bir siyaset belgeseli oldu. Sosyal demokrasinin tarihi oldu. Katkı sunanlara, bu geceye gelenlere özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu'nun yanına Moğultay belgeseli için 15 dakika yarım saatliğine gittik. Ama ben dayanamadım, 4 buçuk saatini aldım. Çünkü o gün Kemal Kılıçdaroğlu belgeseli de yaptık. Dayanamadım sordum Munzur'dan başladık, ayrıntılara girdik. Çok değerli bir sohbet oldu. Biraz siyaset dışı aile, çocuklar, çocuklardan babaya çok özel bir şey oldu. Ben çok heyecanla montaja gireceğim' ifadelerini kullandı.

MOĞULTAY: BABAMIN EN GÜZEL ANILARINI PAYLAŞAN ANNEME TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ulaş Moğultay ise 'Kartal Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e belgeselin yapımcısı Nebil Özgentürk'e ve belgeselde emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Belgesel için babamın en güzel ve en değerli anılarını paylaşan anneme teşekkür etmek istiyorum. Bu ülke için Atatürk'ün izinde çok değerli hizmetler yapan babama teşekkür etmek istiyorum. Bu belgeselin bizim düşüncelerimizi en iyi şekilde anlattığını düşünüyorum' diye konuştu.

Gecenin sonunda Kemal Kılıçdaroğlu ve Gökhan Yüksel, Nebil Özgentürk'e çiçek ve hediye takdiminde bulundu.