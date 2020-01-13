Son Dakika › Spor › Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Yasa, meclise taşınıyor... - Son Dakika Spor
Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Yasa, meclise taşınıyor...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisimizin emrindeyiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54
Son Dakika Mauricio Sarri: Merih Demiral'ın sakatlığı ciddi görünüyor Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun Futbol dünyasından Merih'e geçmiş olsun dilekleri!