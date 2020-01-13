Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Yasa, meclise taşınıyor... - Son Dakika
Son Dakika Spor Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Yasa, meclise taşınıyor... - Son Dakika Spor

Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Yasa, meclise taşınıyor...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıkladı! Yasa, meclise taşınıyor..., System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üzerine çalıştığı bizim de teknik ve veri desteği verdiğimiz, 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasasıyla' bu konuyu yakın bir zamanda gündemine alacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; bütün paydaşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı noktasında Gazi Meclisimizin emrindeyiz" dedi.

Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:54 
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