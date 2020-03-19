Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan corona virüs açıklaması! Süper Lig ertelenecek mi?

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: " Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz." dedi.



Toplantıda liglerin ertelenmesi konuşulacak.



Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede



