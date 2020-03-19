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Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan corona virüs açıklaması! Süper Lig ertelenecek mi?
6 saat önce
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu: " Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz." dedi.
Toplantıda liglerin ertelenmesi konuşulacak.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:03
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