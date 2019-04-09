Mehmet Murat Çalık Mazbatasını Aldı

İstanbul'un ilk Şehir ve Bölge Plancısı belediye başkanı olma özelliğiyle öne çıkan Çalık, "Adaleti iliklerimize kadar hissettiğimiz anları hep birlikte yaşadık.

Demokrasi nöbetini tutan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlarmış, biz de asla yorulmayacağız." ifadelerini kullandı.