Mehmet Murat Çalık Mazbatasını Aldı
42 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.
İstanbul'un ilk Şehir ve Bölge Plancısı belediye başkanı olma özelliğiyle öne çıkan Çalık, "Adaleti iliklerimize kadar hissettiğimiz anları hep birlikte yaşadık.
Demokrasi nöbetini tutan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlarmış, biz de asla yorulmayacağız." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
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