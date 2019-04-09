Mehmet Murat Çalık Mazbatasını Aldı

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. Çalık, "Adaleti iliklerimize kadar hissettiğimiz anları hep birlikte yaşadık. Demokrasi nöbetini tutan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlarmış, biz de asla yorulmayacağız" ifadelerini kullandı.



31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimler ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen tören ile mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulu'na eşi Zehra Çalık, annesi Gülseren Çalık, babası Yüksel Çalık ve yeni seçilen CHP'li meclis üyeleri, partililer ve kalabalık bir vatandaş grubuyla gelen Başkan Mehmet Murat Çalık'a belediye başkanlık mazbatası, Hakim Yılmaz Alp tarafından takdim edildi. Oldukça yoğun bir katılımın olduğu mazbata töreninde, Başkan Çalık ile birlikte meclise girmeye hak kazanan CHP'li meclis üyelerinin de mazbataları verildi.



Çalık; "Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlarmış"



Törende yaptığı kısa konuşmasında gündemi ve seçim sürecini değerlendiren Çalık; "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu iş gerçekten birlikte çalışmayla, birlikte çalışmayla olur. Adaleti iliklerimize kadar hissettiğimiz anları hep birlikte yaşadık. Demokrasi nöbetini tutan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar yorulmazlarmış, bunu bu süreçte gördüm. Biz de asla yorulmayacağız" ifadelerini kullandı.



Konuşması sırasında Ekrem İmamoğlu'na da kısa süre içerisinde mazbatasının verilmesi gerektiğini vurgulayan Çalık; "Beylikdüzü'nde 2014 yılında başlatmış olduğumuz bir süreç vardı. Daha güzel bir Beylikdüzü hayaliyle çıktığımız yolda, hedeflerimizi daha da büyüterek yükselteceğimiz bir dönem yaşayacağız. Birlikte çalıştık, birlikte başardık ve ortak çabayla bu kenti birlikte yöneteceğiz, kimsenin şüphesi olmasın" dedi.



Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri



31 Mart Yerel Seçimleri'nde meclise girmeye hak kazanan CHP Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri arasında şu isimler yer aldı; Doğan Subaşı, Fatih Keleş, Erkan Erdoğan, Nazife Figen Karahan, Serdal Mumcu, Mülayim Demirtaş, Zeynel Abidin Yener, İlyas Yılmaz, Engin Aşnaz, Aytekin Duriç, Nejla Kotil Saruhan, Durmuş Şahin, Müslüm Akülker, Emine İhtiyar, Ufuk Levent Timurkaynak, Mustafa Pinazoğlu, Handan Öztürk, Ali Mesut Çelik ve Volkan Yıldız. Kontenjanlar ise; Nuri Aslan, Ebru Çevik, Tuncay Demircan ve Hasan Çerman oldu. Meclise girmeye hak kazanan AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyelerinin isimleri ise Mustafa Erdoğdu, Halim Yıldırım, Serkan Küçük, Rukiye Doğruyol, Nurullah Akan, Mehmet Tuvalak, Muhammet Fatih Vanlıoğlu, Dilaver Arvas, Sevda Elmas, Neşat Ateş, Tahir Abuş, Tuncay Kaan, Ayşe Kubat ve Temel Kılıç oldu. - İSTANBUL

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