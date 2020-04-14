Mehmet Muş - Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Muş - Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun... - Son Dakika

Mehmet Muş - Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun...

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 15 maddeden oluşan kanun tekliflerinin, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Mehmet Muş - Koronavirüsle mücadele kapsamında ekonomiye ilişkin alınan tedbirleri içeren kanun...

Mehmet Muş, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:55 Kaynak: AA

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