Mehmet Muş - Yeniden darbe olacak söylentisi, İsmail Ok'un istifası - Son Dakika

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Mehmet Muş - Yeniden darbe olacak söylentisi, İsmail Ok'un istifası
7 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:52 Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un açıklaması ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
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