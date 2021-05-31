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Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması

31.05.2021 12:46
Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması, System.String[]

İş adamı Mehmet Niyazi Akdaş, haziran ayında yapılacak Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İş adamı Mehmet Niyazi Akdaş, haziran ayında yapılacak Gençlerbirliği Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Akdaş, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Akdaş Döküm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yerinde düzenlediği basın toplantısında, başkanlık görevine talip olduğunu dile getirdi.

Gençlerbirliği'nin 1923 yılında kurulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti'yle yaşıt olduğunu vurgulayan Akdaş, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği, geçmişi başarılarla dolu, Türk futboluna birçok oyuncu kazandırmış ve altyapıya çok önem veren bir kulüptür. Taraftarımız sayıca az olsa bile hepsi birbirinden değerli kültürlü insanlardır. Ülkemizde futbol seyircisinin ikinci kulübü genelde Gençlerbirliği'dir. Bundan sonra da olacaktır. Sayın İlhan Cavcav'ın bu algıyı oluşturmadaki payı çok büyüktür. Kendisi bu kulübü sağlam temeller oturtmak için çok çalışmış ve muvaffak da olmuştur. Bugün kulübümüz modern, imrenilecek bir spor kompleksine sahiptir. 35 yıllık ağabeyim İlhan ağabeye ve diğer emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

Ankara'nın iki takımının da bu sezon Süper Lig'de küme düştüğünü aktaran Akdaş, "Genelde kasaba ve semt takımlarının oynadığı Süper Lig'de 6 milyonluk Ankara'nın temsil edilmiyor olmasının ayıbı da hepimize ait. Gençlerbirliği'nin içinde bulunduğu durum da çok üzücü. Kulübü bu durumdan çıkarıp eski günlere döndürmek hepimizin görevi. Hepimiz birlik olup el ele vermeli ve ellerimizi taşın altına koymalıyız." ifadelerini kullandı.

Taraftarların ve camianın ısrarı üzerine aday olmaya karar verdiğini anlatan Akdaş, şöyle konuştu:

"Camia olarak 'Eski, yeni yönetim' demeden kenetlenirsek birlikte başarıya ulaşır yarınlara umutla bakabiliriz. Eğer genel kurulumuzun saygın delegeleri beni ve ekibimizi bu göreve layık görürlerse 40 yıllık yönetim deneyimim, yönetici arkadaşlarımın gayret ve katkıları, taraftarımız, teknik ekibimiz ve sporcu kardeşlerimizle zoru başaracağımıza inanıyorum. Ben birçok kurumda görev aldım ama hiç bir zaman göreve talip olmadım göreve getirildim. Hepsinde de başarılı oldum ve misyonumu tamamlayınca koltuktan kalkmasını bildim. Arkadaşlar insanların yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Bu önemli görevde eğer bana verilirse kavgasız, dostça, birbirimize kenetlenerek kulübü yarınlara hazırlayacak ve yarınlar geldiğinde de yerimizi teslim edeceğimiz arkadaşımıza pırıl pırıl bir kulüp teslim edeceğim."

Prensip olarak kısa, orta ve uzun vade planlarını belirlediğini dile getiren Mehmet Niyazi Akdaş, kulüple ilgili eksik gördüğü noktaları şöyle anlattı:

"Kulübümüz kurumsal değil. Kurumsallaşma işini halledeceğiz. Örnek veriyorum, divan kurulumuz var mı yok mu belli değil. Kulüp divanları, kulübün doğru yolda gitmesini sağlayan kurumlardır. Eleştiren, doğruya yönlendiren tecrübeli insanlardan oluşur. Denetleme kurulunun ismi var cismi yok. Onu da çalıştırmamız lazım. Denetlenmeyen insanlar hata yapmaya mahkumdur. Şirketleşme işini incelemek istiyorum. Şirketleşmenin kulübe zararı yararı nedir, onu tespit edeceğiz. Ona göre karar vereceğiz. Şeffaf bir yapıya sahip değil Gençlerbirliği kulübü. Kimi kaça aldınız, menajere ne verdiniz? Taraftar ve medya merak ediyor. Şeffaf ve açık olmak da büyük bir fayda var."

Kulübün borcunun bir kaynaktan 129 milyon lira olarak öğrendiğini belirten Akdaş, "Sayın Murat Cavcav'ın bana son verdiği rakam 90 milyon lira. Kulübü devraldıktan sonra inceleyip gerçeği göreceğiz. İnşallah sayın Cavcav'ın söylediği rakam doğrudur. Ben pek zannetmiyorum öyle olduğunu." dedi.

Kavga adamı olmadığını vurgulayan Akdaş, alacağı kararları yönetim kurulunun çoğunluk kararlarıyla vereceğini dile getirdi.

Bugüne kadar her aldığı görevi başarıyla yaptığını anlatan Akdaş, "Karamsar tablo tabii ki korkutuyor ama çok da fazla korksak aday olmazdık. En yakın zamanda Gençlerbirliği'ni layığı olduğu Süper Lig'e çıkarmaya çalışacağız. Seneye çıkarız diye söz vermiyorum ama o doğrultuda mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün üye yapısının sorulması üzerine ise Akdaş, şu cevabı verdi:

"Benim kulübe üye yaptığım bir kişi var o da oğlum. Yönetimde yer almayacak. Hiçbir zaman babadan oğula geçen saltanatın taraftarı değilim. Taraftar başımızın tacı. Bu süreci taraftarlarımızla birlikte yürüteceğiz."

Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması
Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması
Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması
Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması
Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması

Gençlerbirliği, Mehmet Niyazi, İş Adamı, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mehmet Niyazi Akdaş, Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıkladı Açıklaması - Son Dakika Spor


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