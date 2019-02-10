Mehmet Öz'ün Babası Ünlü Kalp Cerrahı Mustafa Öz Hayatını Kaybetti
40 dakika önce
DÜNYACA ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul'da hayatını kaybetti.
DÜNYACA ünlü Doktor Mehmet Öz
'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul
'da hayatını kaybetti.
94 yaşındaki Mustafa Öz'ün rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:05 Kaynak: DHA
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