Son Dakika Haberleri: Mehmet Öz'ün Babası Ünlü Kalp Cerrahı Mustafa Öz Hayatını Kaybetti

Mehmet Öz'ün Babası Ünlü Kalp Cerrahı Mustafa Öz Hayatını Kaybetti

40 dakika önce

DÜNYACA ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul'da hayatını kaybetti.

Mehmet Öz'ün Babası Ünlü Kalp Cerrahı Mustafa Öz Hayatını Kaybetti, System.String[]
DÜNYACA ünlü Doktor Mehmet Öz'ün babası, kalp cerrahı Prof. Dr. Mustafa Öz İstanbul'da hayatını kaybetti.

94 yaşındaki Mustafa Öz'ün rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Mehmet Öz, Mustafa Öz, Güncel
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