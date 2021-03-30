Mehmet Özalp'e Schneider Electric'te yeni görev

Schneider Electric, Türkiye & Orta Asya & Pakistan Bölgesi Güç Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mehmet Özalp'in getirildiğini duyurdu.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, son olarak bulunduğu Orta Doğu, Afrika ve SEINT Bölgesi Endüstri İş Birimi'nden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde edindiği tecrübelerin ardından yeni görevine atanan Özalp, Türkiye, Orta Asya ülkeleri ve Pakistan'da Schneider Electric'in endüstriyel gelişim ve dijital dönüşüm stratejilerinden sorumlu olacak.

2004 yılında proje müdürü olarak Schneider Electric'e katılan Özalp, daha sonra çeşitli alanlarda orta ve üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi. Türkiye, İran ve Orta Asya Bölgesi Endüstri İş Birimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı da yapan Özalp, son olarak Orta Doğu, Afrika ve SEINT Bölgesi, Endüstri İş Biriminden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 1999 yılında mezun olan Özalp, aynı yıl başladığı Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümünde yüksek lisans programını 2002 yılında tamamladı.

Özalp, yeni görevinin yanı sıra son 3 dönemdir üstlendiği Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile de Türkiye'de sanayinin gelişimine katkıda bulunan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edecek.